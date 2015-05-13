Почти все госзакупки в Украине хотят сделать электронными до конца 2016 года

Министерство экономического развития и торговли Украины до конца 2016 года планирует перевести все государственные закупки, за исключением специфичных и оборонных, в электронный формат, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на брифинге в Киеве.

«Уже до конца этого года система (электронных госзакупок - УНИАН) заработает полноценно и уже в следующем году будет распространена почти на все закупки в Украине», - сказал он.

Также Нефедов отметил, что пилотный проект электронных госзакупок, действующий в Украине на данный момент и объединяющий тендеры 16 государственных ведомств, является в большей степени волонтерским.

«Все, что было создано, является синтезом между бизнесом, общественными активистами и государством как система, которая работает в пилотном экспериментальном режиме», - подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

По словам Нефедова, средняя экономия на закупках через электронную процедуру в рамках пилотного проекта уже составляет 12%, что при общем объеме госзакупок в 250 млрд грн и расширении проекта может высвободить большие бюджетные ресурсы.

Также министерство планирует охватить системой и закупки, превышающие порог в 100 тыс. грн, действующий на данный момент.

«Эксперимент, который только стартует с распоряжением (Кабинета министров - УНИАН) №416, - это надпороговые торги для Министерства обороны, питание и одежда», - сказал заместитель министра.

При этом охват электронных закупок не будет включать специфичные и оборонные госзаказы.

«К примеру, очень сложно организовать электронную закупку профессиональных услуг, их сложно ранжировать. Условно, есть юрист за 100 долл. и за 1000 долл.», - отметил чиновник.

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Кроме того, в рамках системы будет функционировать единая электронная база госзакупок (бэк-энд), к которой смогут присоединиться частные торговые площадки (фронт-энд), а также поставщики дополнительных услуг (финансовые, консалтинговые и другие организации).

Для скорейшего расширение системы Минэкономразвития планирует подготовить законопроект о госзакупках с учетом интересов всех заинтересованных сторон к 1 ноября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, система электронных госзакупок, внедрить которую Министерство экономического развития и торговли планирует до конца 2016 года, будет построена путем объединения инфраструктуры волонтерского проекта по прозрачности госзакупок Prozorro и публичного портала госпредприятия «Внешторгиздат».

Справка УНИАН. PROZORRO - система, созданная по инициативе общественных организаций, коммерческих площадок, государственных органов и предпринимателей. Цель проекта - прозрачное и эффективное расходование государственных средств, а также предотвращение коррупции благодаря общественному контролю и расширению круга поставщиков.