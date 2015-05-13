Банк арестованного экс-регионала Ефремова признали неплатежеспособным

Национальный банк Украины отнес «Украинский коммунальный банк» к категории неплатежеспособных, сообщается на сайте регулятора.

Отметим, что «Укркоммунбанк» стал 50-м банком, который НБУ признал неплатежеспособным с момента начала очистки банковский системы в 2014 году.

В сообщении отмечается, что Национальный банк Украины с 31 июля заблокировал платежи «Украинского коммунального банка» (Луганск) через систему электронных платежей (СЭП) в связи с приостановкой его работы из-за проведения на территории Луганска антитеррористической операции.

При этом регулятор отмечает, что на банк поступали многочисленные жалобы клиентов из-за невыплаты или неперечисления средств.

Читайте такжеНБУ обязал банки до 8 июня раскрыть информацию о реальных собственниках

«Укркоммунбанк» не выполнял десять и более процентов своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами в течение 10 рабочих дней подряд», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, с момента приостановки деятельности акционеры и руководство «Укркоммунбанка» не приняли надлежащих мер для приведения деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства и не организовали работу в отделениях банка в Киеве.

Справка УНИАН. «Украинский коммунальный банк» (Луганск) работает на рынке Украины с 10 августа 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

По данным НБУ, у банка отсутствуют собственники значительной части акций. Тем не менее, по информации СМИ, бенефициарным владельцем «Укркоммунбанка» является бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов.