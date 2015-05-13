Нацбанк укрепил курс гривни уже до 20,57 за доллар

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2057.0787 (13 мая – 2063.7560);

100 евро – 2308.2480 (13 мая – 2319.4554);

10 российских рублей – 4.1526 (13 мая – 4.0534).

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Как сообщал УНИАН, гривня к закрытию межбанка в среду, 13 мая, укрепилась по сравнению со вчерашним днем на 20 копеек - до 20,65 за доллар.