Под гарантии Фонда гарантирования вкладов подпадают более 90% депозитов физлиц в украинских банках - S&P

Об этом говорится в аналитической статье Международного рейтингового агентства Standard & Poor's, переданном УНИАН.

По оценкам агентства, в настоящее время совокупный объем обязательств Фонда составляет 50 млрд грн или около 10% доходов государственного бюджета, из которых 18,5 млрд грн уже выплачены.

Авторы статьи напомнили, что на 1 апреля Национальный банк признал неплатежеспособными 44 украинских банка, объем активов которых составлял около 200 млрд грн, что равняется примерно 15% совокупных активов банковской системы, или 9% ВВП страны в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, за 2014 год и январь-апрель 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособными 49 банков, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Директор-распорядитель фонда Константин Ворушилин в интервью УНИАН сообщил, что сумма заимствований Фонда гарантирования вкладов физлиц в этом году вырастет на 10-20 млрд грн - до 40-50 млрд грн.

Ранее также сообщалось, что S&P допускает падение экономики Украины этого года на 7,5% и рост на 2% в следующем.