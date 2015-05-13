НБУ будет наказывать небанковские финучреждения за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег

Об этом говорится в постановлении НБУ №316 «О применении санкций к небанковским финансовым учреждениям», которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в действие завтра, 14 мая.

Согласно документу, НБУ может применить штрафные санкции, аннулировать лицензию на право осуществления определенных видов деятельности или отстранить должностное лицо финучреждения за нарушение (неисполнение/ненадлежащее исполнение) требований законодательства в сфере предупреждения легализации доходов в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее чем через три года со дня их совершения.

Читайте такжеНацбанк свалил вину за ускорение инфляции на дорогой газ

Как сообщал УНИАН, с 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.