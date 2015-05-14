S&P прогнозирует зависимость украинских банков от поддержки со стороны государства
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s оценивает показатели ликвидности украинских банков на 1 апреля этого года как близкие к достаточным, в связи с чем прогнозирует сохранение тенденции зависимости от поддержки ликвидности со стороны государства в ближайшие 6 месяцев.
Об этом говорится в аналитической статье агентства, имеющейся в распоряжении УНИАН.
По мнению S&P, Национальный банк Украины продолжит предоставлять поддержку ликвидности системообразующим банкам, и в перечне банков, которые могут претендовать на такую поддержку в первую очередь, находятся пять крупнейших банков страны по объему активов.
Эксперты обосновывают свои выводы рядом критериев, включая рыночную долю этих банков по объему активов и объему депозитов физических лиц.
Также они полагают, что Нацбанк будет оказывать поддержку и большинству банков средней величины, выполняющих регулятивные требования.
Одновременно эксперты отметили, что только платежеспособные банки, выполняющие регулятивные требования, могут претендовать на поддержку ликвидности от НБУ, приводя пример входящего в группу крупнейших по активам «Дельта Банка», который был признан неплатежеспособным в марте этого года.
Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ в марте вырос на 990 млн грн, за январь-февраль 2015 года - на 4,7 млрд грн.
В первом квартале банки получили 80,9 млрд грн убытков, при этом 80% полученных убытков сформированы неплатежеспособными банками, в которых действуют временные администрации.
За 2014 год и январь-апрель 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособными 49 банков, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц.