Депутаты блокируют отмену спецпенсий для чиновников - министр соцполитики

Депутаты блокируют отмену специальных пенсий для чиновников всех уровней, включая народных депутатов, заявил министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook.

«Новая пенсионная система рискует быть заваленной в парламенте из-за нежелания отдельных политиков навеки похоронить систему ВИП-пенсий в Украине», - написал он.

В частности, Розенко сообщил, что на состоявшемся в среду, 13 мая, заседании Комитета по социальной политике Верховной Рады было принято предложение, которое фактически блокирует проведение пенсионной реформы.

«Пикантность ситуации состоит в том, что ни одного принципиального замечания к функционированию модели, предложенной Министерством социальной политики, предложено не было», - уточнил министр.

По словам Розенко, в кулуарах Верховной Рады депутаты обращаются к нему с призывом не отменять специальные пенсии.

«В кулуарах обсуждения законопроекта мне говорят прямым текстом: не трогай систему спецпенсий, не отменяй пенсионную систему для судей, прокуроров, народных депутатов, министров, таможенников, налоговиков, чиновников разного уровня, и реформа пенсионной системы будет проголосована 300-ми голосами «За», - написал министр, добавив, что Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также сделало вывод о недопустимости отмены спецпенсий.

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Как сообщал УНИАН, в марте Верховная Рада обязала Кабмин подготовить и подать до 1 мая на рассмотрение парламента проект закона о назначении всех пенсий, в том числе специальных (кроме пенсий военнослужащих и научных работников), на общих основаниях.

Кабмин выполнил свои обязательства и 30 апреля внес в парламент необходимые законопроекты по пенсионной реформе.

Ранее министр соцполитики Павел Розенко заявлял, что новая пенсионная реформа предусматривает полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования.

В Украине насчитываются порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для работающих пенсионеров.