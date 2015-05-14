В неплатежеспособный банк арестованного экс-регионала Ефремова ввели временную администрацию
Временная администрация введена в «Укркоммунбанк» на 3 месяца.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Укркоммунбанк» на основании его признания Национальным банком Украины неплатежеспособным, сообщается на сайте Фонда.
Согласно сообщению, временная администрация введена в банк на 3 месяца - с 13 мая по 12 августа. Временным администратором банка назначен Андрей Матвиенко.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины отнес «Украинский коммунальный банк» к категории неплатежеспособных.
«Укркоммунбанк» стал 50-м банком, который НБУ признал неплатежеспособным с момента начала очистки банковский системы в 2014 году.
Читайте такжеВ Фонде гарантирования назвали причины массового банкротства банков в Украине
Справка УНИАН. «Украинский коммунальный банк» (Луганск) работает на рынке Украины с 10 августа 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.
По данным НБУ, у банка отсутствуют собственники значительной части акций. Тем не менее, по информации СМИ, бенефициарным владельцем «Укркоммунбанка» является экс-председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов.