Банк России решил скупать до $200 миллионов ежедневно для пополнения резервов

Банк России принял решение о проведении с 13 мая 2015 года регулярных операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с целью пополнения международных резервов.

Об этом сообщается на официальном сайте центробанка.

"Данное решение принято с учетом нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке и не направлено на поддержание определенного уровня курса", - говорится в сообщении.

Как объясняет ЦБР, указанные операции будут проводиться ежедневно в объеме 100–200 млн долларов США.

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"Для минимизации влияния на динамику валютного курса покупки будут осуществляться равномерно в течение торгового дня. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем операций может быть скорректирован", - сообщает Банк России.