ГПУ начала расследование против руководства неплатежеспособного «Дельта Банка» (видео)

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против должностных лиц неплатежеспособного «Дельта Банка».

Об этом в эфире hromadske.tv сообщил начальник антикоррупционного управления Генпрокуратуры Павел Жебривский.

«По «Дельта Банку» открыты уголовные дела. Этот банк якобы обанкротился, и собственники хотят переложить это на плечи государства или плательщиков налогов. Банк, который дает кредит, берет залог минимум в два раза больше. Как может прогореть банк, который получил рефинансирование на 11 млрд грн? Тут или кредиты были выданы под «дутые» залоги, либо что-то другое. Это предмет рассмотрения следствия, будем работать в этом направлении», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования продлил временную администрацию в «Дельта Банке» до 2 сентября включительно.

Ранее директор-распорядитель Фонда гарантирования Константин Ворушилин заявлял, что выведение «Дельта Банка» с рынка целесообразно путем создания переходного банка при участии государства или передачи его активов государственному «Ощадбанку».

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Ликвидация банка, по его мнению, является наихудшим вариантом, поскольку в таком случае фонду предстоит выплатить порядка 16,7 млрд грн по вкладам, в то время как значительная часть активов банка в залоге под рефинансирование НБУ, и вернуть деньги в фонд будет практически невозможно.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших по активам. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.