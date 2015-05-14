ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5%

«В Украине на данный момент ожидается, что ВВП в текущем году сократится на 7,5%, что означает ухудшение предыдущего прогноза (января 2015 года), когда ожидалось сокращение роста экономики на 5%», - говорится в сообщении банка.

ЕБРР отмечает, что давление на экономику Украины в текущем году будут оказывать дестабилизация в восточных областях, жесткая экономическая политика, скачки тарифов на энергию и продолжающееся сокращение объемов кредитования, а также обесценивание национальной валюты.

«Если предположить, что ситуация с безопасностью не ухудшится и что программа МВФ продолжит выполняться, а другие значительные риски не материализуются, то в Украине может быть отмечено восстановление роста экономики в 2016 году приблизительно на 3%. Более оперативные и успешные реформы и смягчение геополитических рисков могут улучшить прогноз роста», - говорится в сообщении ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5% с 2,3%, озвученных в январе этого года, и оценивает падение ВВП страны в 2014 году в 6,8%.

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Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году и допускает по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% (54,5 млрд долл.) в 2015 году, импорта – 22% (55 млрд долл.). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до 60 млрд долл., импорта – на 10,7% - до 63 млрд долл.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд подтвердил ранее опубликованный прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 5,5%

Падение ВВП Украины в 2014 году по сравнению с предыдущим годом, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.