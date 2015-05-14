Российский рубль падает после решения ЦБ возобновить скупку валюты

Курс доллара расчетами "завтра" к 11.15 мск повышался к предыдущему закрытию на 0,78 рубля и равнялся 50,05 рубля, курс евро рос на 1,14 рубля до 57,04 рубля, следует из данных Московской биржи, пишет Прайм.

Рубль в первой половине торгов четверга торговался в минусе после резкого скачка вниз сразу в начале торговой сессии. Рост доллара и евро в моменте превышал 1 рубль и был вызван тем, что ЦБ РФ буквально за 5 минут до начала торгов объявил о начале покупок уже с 13 мая 100-200 миллионов долларов ежедневно для пополнения международных резервов.

Коррекция рубля вниз поддерживалась неопределенной динамикой мировых цен на нефть: стоимость марки Brent пока не может уверенно закрепиться выше 67 долларов за баррель.

При этом в предыдущие дни рубль против доллара демонстрировал устойчивость и в среду обновил максимум с конца ноября 2014 года, протестировав круглый уровень в 49 рублей. Это способствовало нарастанию коррекционных настроений на рынке. В то же время, как отметил ЦБ РФ, нормализация ситуации на внутреннем валютном рынке способствовала принятию решения о покупке инвалюты.

В результате курс доллара уже с утра четверга скачкообразно вернулся выше психологически значимой отметки в 50 рублей, а евро – выше 57 рублей.