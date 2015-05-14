Депутаты разрешили банкам не возвращать депозиты досрочно

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 243 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которым по договору банковского вклада «до востребования» банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика. Условие договора вклада «до востребования» об отказе от права на получение вклада по первому требованию является ничтожным. По договору банковского срочного вклада банк обязан выдать вклад и начисленные проценты по этому вкладу по истечении срока, определенного в договоре банковского вклада.

Возврат вкладчику банковского срочного вклада и начисленных процентов по этому вкладу по его требованию до истечения срока или из-за наступления других обстоятельств, определенных договором, возможно исключительно в случаях, когда это предусмотрено условиями договора срочного банковского вклада.

Кроме того, из Закона «О ценных бумагах и фондовом рынке» исключена норма о том, что в случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к оплате банк выплачивает сумму вклада и проценты (по вкладам «до востребования»), если условиями выпуска сертификата не предусмотрен другой размер процентов.

В Заключительных положениях отмечается, что положения этого Закона не применяются к договорам банковского срочного вклада, заключенных до вступления Закона в силу.

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Национальный банк Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого Закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом и обеспечить приведение внутренних положений банковских учреждений в соответствие с данным законом.

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Как сообщал УНИАН, председатель НБУ Валерия Гонтарева в конце прошлого года заявила о намерениях Нацбанка предложить парламенту запретить изъятие банковских депозитов до наступления срока их возврата, что соответствует мировой практике и поможет сбалансировать банковскую систему.