Гривня на межбанке поднялась уже до 20,56 за доллар

В четверг, 14 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,47/20,56 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,37/23,51 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4110/0,4140 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 20,5910 грн/долл., к этому часу было заключено 223 сделки на сумму 86,66 млн долл.

Как сообщал УНИАН, вчера гривня закрыла межбанковский валютный рынок на уровне 20,65 за доллар.