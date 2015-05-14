ЕБРР: Россия и Греция – главные факторы риска для европейской экономики

Рост в Центральной Европе и странах Балтии, как ожидается, достигнет 2,9% в 2015 г. благодаря набирающему темп восстановлению в еврозоне и программе количественного смягчения Европейского центробанка, но перспективы переходных экономик на юге Европы ухудшаются из-за набирающей силу рецессии в России, пишет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в макроэкономическом прогнозе.

Рецессия в России оказывает более сильное негативное влияние на европейские страны, чем ожидалось, констатирует ЕБРР.

Как пишут "Ведомости", по прогнозу банка, спад в России составит 4,5% в 2015 г. и около 2% в 2016 г. Период стагнации или слабого роста может стать затяжным для российской экономики на фоне низких цен на нефть и глубокими структурными проблемами.

Картина в европейской экономике очень пестрая, но спад в России стал главной причиной для беспокойства во многих странах, отмечает главный экономист ЕБРР Ганс Петер Ланкес.

Спад ВВП на Украине составит 7,5% в этом году, прогнозирует ЕБРР.

Лучше всего выглядят перспективы экономик Центральной Европы, но ситуация выглядит хуже к востоку и югу региона, отмечает ЕБРР, общие консолидированные экономические данные по 35 странам не слишком вдохновляют, в 2016 г. можно ожидать только роста в 1,4%.

Еще одним серьезным фактором риска для европейской экономики ЕБРР считает ситуацию в Греции. Обсуждения дефолта страны и возможного выхода из еврозоны стали сильным ударом для экономики, говорится в докладе. Базовый сценарий ЕБРР предполагает, что благодаря реформам и поддержке международного сообщества греческая экономика сможет выкарабкаться из кризиса.

Читайте такжеУкраина и Россия попали в список самых быстропадающих экономик мира

ЕБРР повысил прогноз для стран Балтии, Польши, Словении, Словакии и Венгрии. Экономическая конвергенция этих стран с более успешными экономиками будет продолжаться, прогнозирует ЕБРР. Существенный вклад в восстановление европейской экономики внес Европейский центробанк, в числе факторов, которые помогают европейским экономикам, ЕБРР называет ослабление евро и низкие цены на нефть.