Франция поможет искать офшорные счета украинских чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на заседании правительства.

"У нас есть договоренность о том, что те активы, то имущество, которое находится на территории Французской Республики, по запросам правоохранительных органов Украины, как Министерства внутренних дел, так и Национального антикоррупционного бюро, так и Государственной службы финансового мониторинга, нам французские коллеги будут помогать найти как имущество, так и банковские счета на территории Франции. Поэтому бывшие госслужащие и текущие госслужащие, которые имеют имущество на французской ривьере, хочу вас поздравить - мы будем искать ваше имущество, чтобы вам было легче и чтобы вы не прятали это имущество на офшорных компаниях, и чтобы вы не прятали свои активы и счета на третьих лиц", - сказал Яценюк.

Также глава правительства отметил, что правительство вносит изменения в законодательство о борьбе с коррупцией, и "теперь не удастся прикрываться тем, что то или иное имущество зарегистрировано либо на родственников, либо на других лиц".

"Теперь государственный чиновник обязан четко сообщить: пользуется ли он этим имуществом независимо от того, что оно зарегистрировано на другое лицо, или не пользуется, и должен доказать, что тот или иной чиновник не имеет отношения к имуществу, даже несмотря на то, что это имущество зарегистрировано на третье лицо", - сказал он.

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По его словам, после принятия этого законопроекта в обязательном порядке украинские чиновники обязаны четко указывать, имеют ли они имущество на праве пользования даже в том случае, если это имущество не зарегистрировано на них персонально.