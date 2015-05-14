После смены руководства «Укртранснафты» 40 тысяч тонн госнефти уйдет фирмам Еремеева
После увольнения с поста главы правления «Укртранснафты» Александра Лазорко и назначения временной дирекции во главе с Романом Сидораком принадлежащие государству свыше 40 тысяч тонн нефти будут переданы фирмам, подконтрольным народному депутату Игорю Еремееву.
Об этом сказано в решении Ривнеского апелляционного хозяйственного суда.
Согласно решению суда, 40 тысяч тонн нефти находятся на участке «Снигуривка –Херсон» магистрального нефтепровода «Кременчуг-Херсон».
Как сообщал УНИАН, конфликт вокруг «Укртранснафты» начался 19 марта, когда группа неизвестных ворвалась в кабинет главы правления Александра Лазорко и заявила, что решением набсовета временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты назначен бывший сотрудника СБУ в Луганской области Юрий Мирошник.
Лазорко сразу же заявил, что считает такое решение незаконным и необоснованными.
В конце марта новым временным главой компании «Укртранснафта» был назначен Роман Сидорак.
В средине апреля он вступил в должность, получив соответствующие документы от прежнего руководителя компании Лазорко.
В интервью УНИАН Лазорко заявил, что за атакой на «Укртранснафту» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.
В частности, по словам Лазорко, он старался не допустить кражи принадлежащей государству нефти. В качестве примера он привел судебное дело, когда фирмы Еремеева пытались через суд изъять 40 тысяч тонн нефти из государственного нефтепровода, однако в суде тогда потерпели поражение.
«Они купили решение Ривненского суда, который постановил: нефть «Укртранснафты» принадлежит одному из этих предприятий. При этом наша компания как собственник нефтепровода не привлекалась к делу. Но в итоге, мы выиграли суд. То есть, это - одна из причин, почему я неугодный злодеям, претендующим на государственную нефть, - сказал в интервью УНИАН Лазорко.
Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что будет проведен открытый конкурс на должность руководителя государственной компании «Укртранснафта».
Однако вчера «Нафтогаз Украины», являющийся 100% акционером компании «Укртранснафта», на состоявшемся собрании акционеров сменил исполнительный орган компании – вместо правления ввел дирекцию и назначил временно исполняющим полномочия генерального директора Романа Сидорака.
Кроме того, «Нафтогаз Украины» на один год членами дирекции компании назначил Антона Мишина, Игоря Костя и Олега Скрипника.
Другим решением акционеры прекратили полномочия членов правления Укртранснафты: Владимира Козориза, Владимира Овода, Андрея Ошуркевича и Наталии Парахоняк.