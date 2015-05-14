После смены руководства «Укртранснафты» 40 тысяч тонн госнефти уйдет фирмам Еремеева

Об этом сказано в решении Ривнеского апелляционного хозяйственного суда.

Согласно решению суда, 40 тысяч тонн нефти находятся на участке «Снигуривка –Херсон» магистрального нефтепровода «Кременчуг-Херсон».

Как сообщал УНИАН, конфликт вокруг «Укртранснафты» начался 19 марта, когда группа неизвестных ворвалась в кабинет главы правления Александра Лазорко и заявила, что решением набсовета временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты назначен бывший сотрудника СБУ в Луганской области Юрий Мирошник.

Лазорко сразу же заявил, что считает такое решение незаконным и необоснованными.

В конце марта новым временным главой компании «Укртранснафта» был назначен Роман Сидорак.

В средине апреля он вступил в должность, получив соответствующие документы от прежнего руководителя компании Лазорко.

В интервью УНИАН Лазорко заявил, что за атакой на «Укртранснафту» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.

В частности, по словам Лазорко, он старался не допустить кражи принадлежащей государству нефти. В качестве примера он привел судебное дело, когда фирмы Еремеева пытались через суд изъять 40 тысяч тонн нефти из государственного нефтепровода, однако в суде тогда потерпели поражение.

«Они купили решение Ривненского суда, который постановил: нефть «Укртранснафты» принадлежит одному из этих предприятий. При этом наша компания как собственник нефтепровода не привлекалась к делу. Но в итоге, мы выиграли суд. То есть, это - одна из причин, почему я неугодный злодеям, претендующим на государственную нефть, - сказал в интервью УНИАН Лазорко.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что будет проведен открытый конкурс на должность руководителя государственной компании «Укртранснафта».

Однако вчера «Нафтогаз Украины», являющийся 100% акционером компании «Укртранснафта», на состоявшемся собрании акционеров сменил исполнительный орган компании – вместо правления ввел дирекцию и назначил временно исполняющим полномочия генерального директора Романа Сидорака.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» на один год членами дирекции компании назначил Антона Мишина, Игоря Костя и Олега Скрипника.

Другим решением акционеры прекратили полномочия членов правления Укртранснафты: Владимира Козориза, Владимира Овода, Андрея Ошуркевича и Наталии Парахоняк.