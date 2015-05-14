Россия по-прежнему отказывается реструктуризировать долг Украины и ждет выплат в июне

Россия по-прежнему не намерена реструктурировать долг Украины в 3 миллиарда долларов, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак, передает РИА Новости.

"Нет, мы не будем участвовать в долговой операции. Эта штука называется в программе расширенного финансирования "долговая операция". Мы в долговой операции не участвуем", — сказал он.

Россия ранее неоднократно заявляла, что рассматривает себя как официального кредитора Украины, не планирует ни реструктурировать, ни пролонгировать ее долг в 3 миллиарда долларов.

Сторчак заявил, что Россия ожидает от Украины в июне очередной купонной выплаты по еврооблигациям 2013 года на 3 миллиарда долларов.

"20 июня мы ждем очередной транш", — сказал Сторчак.

В июне 2014 года Украина выплатила РФ первый купон в размере 73,3 миллиона долларов, в декабре — второй купон на 75,5 миллиона долларов.

Напомним, Россия в конце 2013 года приняла решение вложить в еврооблигации Украины до 15 миллиардов долларов, и вскоре был выкуплен первый транш на 3 миллиарда долларов со сроком обращения два года. Остальные 12 миллиардов долларов выделены не были.

Как сообщал УНИАН, Минфин Украины выразил свою обеспокоенность подходом Комитета кредиторов, представляющих владельцев внешних долговых обязательств нашей страны, и отсутствием готовности с их стороны участвовать в переговорах по реструктуризации суверенных долгов Украины.

При этом Минфин, как и раньше, убежден в возможности достижения соглашения в интересах всех сторон до июня.

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

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Один из участников переговоров о реструктуризации, государственный «Укрэксимбанк», обнародовал данные, согласно которым украинская сторона в рамках переговоров о реструктуризации рассчитывает в 2015 году сэкономить по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл.