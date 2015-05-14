МВФ в июне решит судьбу второго транша для Украины

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд считает важным достижение Украиной соглашения с кредиторами по реструктуризации части государственного долга до заседания Совета директоров Фонда, запланированного на июнь текущего года, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Насколько нам известно, переговоры с кредиторами идут, хотя мы и не знаем каких-то конкретных деталей, - сказал Райс. – Но крайне важно, чтобы Украина достигла компромисса по долговым операциям до первого пересмотра программы (в ходе заседания Совета директоров Фонда – УНИАН)».

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о том, когда состоится заседание Совета директоров, Райс сказал: «Решения по Украине, в том числе относительно итогов выполнения программы и выделения второго кредитного транша, будет принимать Совет директоров. Мы ожидаем, что заседание состоится в июне».

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. И это условие пока является неприемлемым для кредиторов. В частности, Комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton уже заявил, что рассчитывает на «скорое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.

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В свою очередь, Минфин 12 мая выразил обеспокоенность подходом Комитета кредиторов к переговорам и обратил внимание на отсутствие готовности кредиторов участвовать в переговорах.

Также 12 мая в Украину прибыла техническая миссия МВФ. Итогом работы нынешней миссии Фонда, наряду с непосредственно оценочной миссией, которая, как ожидается, прибудет в Украину 29 мая, должен стать доклад об экономическом положении Украины и выполнении страной Меморандума о сотрудничестве в части финансовой стабилизации и проведения переговоров о реструктуризации части госдолга.

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Доклад будет представлен на заседании Совета директоров МВФ, который в свою очередь примет решение относительно выделения нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. Первый транш Украина получила сразу после одобрения программы - в марте. Его размер составил 5 млрд долл.