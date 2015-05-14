НБУ: Украинцы продают в семь раз больше валюты, чем покупают

Украинцы за последний месяц продолжали продавать значительно больше валюты, чем покупать, а разница между объемом покупки и продажи достигает 6-7 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Варшаве сказал заместитель председателя Национального банка Украины Владислав Рашкован.

"В день население покупает около 1,5-2 млн долларов по всей системе, а продает банкам около 11-12 млн долларов", - отметил он.

По его словам, возросшее предложение валюты на рынке также обеспечивают компании, которые начали заводить деньги в страну и продавать их в больших, чем раньше, объемах.

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Эти факторы, в частности, способствуют стабилизации рынка и укреплению гривни, которое наблюдается в последнее время.

"Улучшается ситуация в экономике. Это макроэкономика, платежный баланс, улучшаются ожидания людей и бизнеса", - отметил Рашкован среди причин, которые способствуют укреплению национальной валюты.

Он также отметил, что НБУ наблюдает рост гривневых депозитов в банковской системе и назвал "комфортной и эффективной" работу валютного рынка в Украине.

"Думаю, что у нас есть фундаментальные основы для того, чтобы она (гривня) в дальнейшем не обесценивалась", - сказал Рашкован, отметив, что, наоборот, она может еще усилить свои позиции.

"Ситуация вселяет сдержанный оптимизм на валютном рынке и в целом в банковской системе", - добавил представитель НБУ.