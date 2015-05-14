Рада утвердила повышение уровня социальной защиты отдельных категорий ветеранов войны

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины № 0932 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня социальной защиты ветеранов войны», которым урегулировала важные аспекты социальной защиты ветеранов войны.

Член профильного комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, АТО и людей с инвалидностью Глеб Загорий отметил, что принятия этого закона с прошлого года ожидали тысячи семей по всей стране.

«Принятый закон охватывает ряд вопросов социальной защиты ветеранов войны. Во-первых, предоставляет возможность безвозмездно оставлять автомобили, предоставленные инвалидам в качестве гуманитарной помощи, после смерти инвалидов их семьям. Во-вторых, сохраняет участникам войны дополнительный 14-дневный отпуск на год, а участникам боевых действий и инвалидам войны - такой же отпуск с сохранением заработной платы», - прокомментировал принятый закон Загорий.

Принятый закон создаст необходимые условия для жизнеобеспечения участников боевых действий, участников войны, инвалидов, членов их семей и существенно улучшит уровень их материального обеспечения.