Гривня закрыла межбанк на уровне 20,65 за доллар
18:17, 14 мая 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3150/23,4810 грн/евро
REUTERS
В четверг, 14 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,45/20,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,3150/23,4810 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4090/0,4120 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,5693 грн/долл., к этому часу было заключено 454 сделки на сумму 542,63 млн долл.
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