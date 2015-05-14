Кабмин сократил расходы Пенсионного фонда почти на 4 миллиарда гривень

«Мы снизили расходы пенсионного фонда на сумму 3,9 млрд грн», - сказал Розенко.

По словам министра, соответствующие изменения были внесены с целью приведения бюджета Пенсионного фонда в соответствие с действующим бюджетным законодательством.

«Были введены определенные ограничения на бюджет Пенсионного фонда Украины, и сегодня мы привели бюджет Пенсионного фонда Украины в соответствие с последними изменениями, которые были внесены в свое время в государственный бюджет Украины», - отметил глава Минсоцполитики.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Верховной Раде были зарегистрированы правительственные законопроекты, предусматривающие полную отмену с 1 января 2016 года специальных пенсий и запуск с 1 января 2017 года накопительной системы пенсионного страхования, что поможет уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд и сформировать индивидуальные накопления граждан. Таким образом, Минсоцполитики предусматривает ввод в действие еще двух уровней пенсионного обеспечения в дополнение к солидарной системе: накопительной системы и негосударственного пенсионного страхования.

Реформа предусматривает, что обязательное пенсионное накопление будет действовать для граждан моложе 35 лет, но люди от 35 до 55 лет смогут на добровольной основе принимать в нем участие.

В марте Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" (регистрационный номер 2147), подготовленный Кабинетом министров и входящий в перечень неотложных для старта программы сотрудничества с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом. Изменения в бюджет предусматривают увеличение доходов на 22,5 млрд грн и увеличение расходов на 35,7 млрд грн. Увеличение расходов обусловлено увеличением объема субсидий и компенсаций из-за роста тарифов, а также увеличением финансовой помощи для переселенцев.