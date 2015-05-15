Китай обещает Бразилии $50 миллиардов инвестиций

Правительства Бразилии и Китая намерены подписать соглашения, предусматривающие китайские инвестиции в экономику южноамериканской страны в размере $50 млрд.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря бразильского МИД Жозе Алфреду Граса Лима, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное информагентство страны.

"Около $50 млрд инвестиций приходится на новые проекты", - сказал Граса Лима на пресс-конференции в Бразилиа, посвященной предстоящему 19 мая официальному визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Он отметил, что большая часть проектов "еще находится в стадии планирования".

В числе основных направлений двустороннего сотрудничества южноамериканский дипломат назвал сельское хозяйство, транспорт и энергетику.

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С предстоящим визитом китайского руководителя в Бразилии связывают открытие рынка КНР для бразильской говядины, по экспорту которой южноамериканская страна занимает ведущее место в мире. В ходе визита также должны быть подписаны документы на поставку в Китай крупной партии бразильских пассажирских реактивных самолетов Embraer. КНР рассчитывает закупить 40 таких машин, предназначенных для эксплуатации на линиях средней и малой дальности. Большой интерес вызывает перспектива участия Китая в масштабном проекте строительства трансокеанской железной дороги, которая пройдет через территории Бразилии и Перу и свяжет побережья Атлантики и Тихого океана.

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Бразилию и Китай объединяют отношения стратегического партнерства. Они активно взаимодействуют в рамках группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). По данным бразильского МИД, торговый оборот двух стран вырос с $3,2 млрд в 2001 году до $83,3 млрд в 2013 году.