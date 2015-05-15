Яресько: я больше не имею отношения к инвестфонду Horizon Capital

Министр финансов Украины Наталия Яресько опровергает распространенную в ряде СМИ информацию о якобы ее причастности к инвестиционному фонду Horizon Capital и заявляет, что с момента перехода на работу в правительство больше не владеет, не контролирует и не имеет влияния на компанию.

«Хочу обратить Ваше внимание, что новость, что Минздрав заблокировал работу предприятия, принадлежащего «моей» компании, не соответствует действительности. С момента моего перехода на работу в правительство я больше не владею, не контролирую и не имею никакого влияния или отношения к компании Horizon Capital, о которой идет речь в новости», - написала Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Она подчеркнула, что любые попытки привязать эту новость к ее имени некорректны, как и попытки таким образом обеспечить резонансность этой новости.

Как сообщал УНИАН, производитель фармацевтической продукции компания «Биофарма», находящаяся в том числе во владении американского инвестфонда Horizon Capital, 14 мая заявила о затягивании правительством процедуры выдачи разрешения для компании на экспорт препаратов крови из Украины.

Справка УНИАН. «Биофарма» - одно из крупнейших фармацевтических предприятий Украины, которое специализируется, в частности, на переработке донорской крови и производстве препаратов из ее компонентов. Иностранными акционерами компании являются американская компания Horizon Capital, соучредителем которой является министр финансов Наталья Яресько, и голландский инвестиционный банк FMO.