Банки обязали отчитаться о связанных лицах до 29 мая

Об этом говорится в постановлении НБУ №315 «Об утверждении Положения об определении связанных с банком лиц», опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие сегодня, 15 мая.

«Банкам в срок до 29 мая 2015 года подать в Национальный банк Украины перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая в электронном виде в формате EXCEL по форме, приведенной в приложении», - говорится в документе.

Этим же постановлением НБУ утвердил Положение об определении связанных с банком лиц, согласно которому банк обязан предоставлять НБУ актуализированный перечень связанных с банком лиц ежемесячно до 10 числа после отчетного периода.

Как сообщал УНИАН, за 2014 год и январь-апрель 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособными 50 банков, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц.

По мнению экспертов, одной из основных причин массового банкротства банков стали злоупотребления банков при кредитовании связанных лиц, что невозможно своевременно обнаружить по данным отчетности по причине искажения банками данных о реальных собственниках и связанных лицах.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности акционеров и менеджмента банков 2 марта в рамках пакета предварительных мер для одобрения новой программы с Международным валютным фондом.

Закон, в частности, устанавливает уголовную ответственность связанных с банком лиц за совершение любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору.

Первый замглавы НБУ Александр Писарук в интервью УНИАН сообщал, что Нацбанк рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной.