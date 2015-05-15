Гонтарева подписала соглашение с Китаем о торговле за гривни и юани на $2,4 миллиарда

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и руководитель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань подписали двустороннее соглашение о валютном свопе на сумму до 54 млрд грн и 15 млрд китайских юаней (около 2,4 млрд долл.).

Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

По информации НБУ, новое соглашение сроком на три года вступит в силу с 23 июня 2015 года, а прежнее соглашение, заключенное в 2012 году, потеряет силу.

«Это соглашение является чрезвычайно важным для наших стран - стратегических партнеров и будет способствовать экономическому развитию обеих стран, - приводятся в сообщении слова Валерии Гонтаревой. - Средства, полученные по договору, могут быть использованы на финансирование торговых операций и прямых инвестиций между двумя странами».

По словам главы НБУ, практическое воплощение договоренностей о валютном свопе позволяет снизить давление на валютный курс со стороны импортеров и помогает в стабилизации отечественного денежно-кредитного рынка.

Как сообщал УНИАН, НБУ в конце апреля этого года согласовал с Народным банком Китая продление сроков своп-линии между странами сроком на 3 года.

Нацбанк сообщал о начале реализации своп-линии с Китаем в рамках подписанного в июне 2012 года трехлетнего соглашения между НБУ и Народный банком Китая на общую сумму 15 млрд юаней (2,4 млрд долл.) в январе.