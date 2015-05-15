Яценюк просит кредиторов согласиться на реструктуризацию украинских долгов

Правительство Украины в рамках проведения переговоров по реструктуризации части государственного долга предложило кредиторам принять позицию Украины по этому вопросу и завершить переговоры, сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство твердо в своей позиции о необходимости завершения переговоров о реструктуризации внешних долгов страны, – сказал Яценюк. – Страна в состоянии войны, мы потеряли 20% экономики, мы обратились к кредиторам о порядке реструктуризации. И мы просим, и обращаемся, и настаиваем на том, чтобы внешние кредиторы поняли текущую ситуацию и приняли предложение Украины, которое является шагом кредиторов по помощи Украине. Пришло время кредиторам помочь Украине».

При этом глава правительства подчеркнул, что только за годы президентства Виктора Януковича госдолг страны вырос на 42 млрд долл. – с 30 до 72 млрд долл. «При этом только в 2014 году мы, получив 9 млрд долл. от наших контрибьюторов, выплатили 14 млрд долл. по долгам, которые не мы брали», - напомнил Яценюк.

При этом он подчеркнул, что правительство не может сейчас выплачивать эти долги за счет сокращения зарплат, пенсий. «Все, что мы получили от внешних контрибьюторов, мы отправили на выплату долгов. При этом мы даже сократили их объем до 68 млрд долл. Ни одной копейки, которую мы получили в прошлом году, мы не отправили ни на что иное, кроме как на оплату долгов», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долл. 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Кабинет министров Украины по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета должно составлять не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Украина не выставляла каких-либо четких предложений к кредиторам, ограничившись заверением, что все кредиторы будут в равных условиях. В то же время, по мнению ряда экспертов, одним из возможных предложений станет списание части долга – в размере 30-35%. И это условие пока является неприемлемым для кредиторов. В частности, Комитет основных держателей евробондов Украины во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton уже заявил, что рассчитывает на «скорое разрешение» переговоров, но не готов к списанию долга.

В свою очередь, Минфин 12 мая выразил обеспокоенность подходом Комитета кредиторов к переговорам и обратил внимание на отсутствие готовности кредиторов участвовать в переговорах.

Также 12 мая в Украину прибыла техническая миссия МВФ. Итогом работы нынешней миссии Фонда, наряду с непосредственно оценочной миссией, которая, как ожидается, прибудет в Украину 29 мая, должен стать доклад об экономическом положении Украины и выполнении страной Меморандума о сотрудничестве в части финансовой стабилизации и проведения переговоров о реструктуризации части госдолга.

Доклад будет представлен на заседании Совета директоров МВФ, который в свою очередь примет решение относительно выделения нашей стране второго кредитного транша в объеме 1,7 млрд долл. Первый транш Украина получила сразу после одобрения программы - в марте. Его размер составил 5 млрд долл.

При этом МВФ отметил важность достижения Украиной соглашения с кредиторами по реструктуризации части государственного долга до заседания Совета директоров Фонда, запланированного на июнь текущего года.