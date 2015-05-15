Яценюк хочет сделать фискальную службу частью Минфина и ликвидировать налоговую милицию

Государственная фискальная служба в рамках реформирования налоговой службы должна стать частью Министерства финансов Украины, налоговая милиция должна быть ликвидирована, а ее функции переданы органам гражданского расследования налоговых преступлений.

Об этом в ходе в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Относительно того, какая роль и место Государственной фискальной службы. Эта роль и место предусмотрено нашей программой реформирования налоговой службой в целом. Считаю, что государственная фискальная служба должна стать частью министерства финансов Украины. Мы сейчас дорабатываем окончательный вариант реформирования и этот вариант обговариваем с нашими кредиторами», - сказал премьер.

«Я напомню, что предыдущее правительство и действующее правительство предлагали ликвидировать налоговую милицию и перевести налоговую милицию в орган гражданского расследования налоговых преступлений. Я еще раз на этом настаиваю, что эта реформа должна быть проведена», - добавил он.

Кроме того, премьер напомнил, что правительство дало новоназначенному руководству ГФС три месяца, чтобы навести порядок в системе налогообложения

«Первое - это закрыть налоговые ямы, второе - навести порядок на таможне и третье - решить проблему налоговой милиции», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году правительство предлагало создать вместо действующей налоговой милиции службу финансовых расследований, которая объединит в себе функции пяти структур, в том числе налоговой милиции, Госфининспекции, некоторых подразделений МВД и СБУ. Бизнес осторожно воспринял идею создания такой службы, однако Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата и другие организации ее поддержали. По данным Миндоходов, европейские эксперты позитивно оценивают идею создания службы финансовых расследований, так как аналогичные службы существуют во многих странах Евросоюза.

Кабинет министров Украины в рамках проведения конкурса на замещение вакантной должности главы Государственной фискальной службы Украины назначил на этот пост Романа Насирова.

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В ходе представления своей программы действий Насиров назвал одной из основных задач на посту главы ГФС улучшение администрирования налогов путем упрощения налоговой отчетности, развития электронных сервисов, упрощения форм налоговых деклараций и сокращения количества документов, которые подаются в налоговую, а также оптимизации самой структуры службы.