Торговый баланс Украины за квартал вышел в плюс $1,2 миллиарда

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала текущего года составил 1,193 млрд долл., что на 126,6 млн долл., или на 11,9%, больше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 1,066 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

За отчетный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 5,585 млрд долл., или на 35,5%, - до 10,114 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 5,458 млрд долл., или на 32,5%, - до 11,307 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2015 года зафиксирован профицит внешней торговли товарами в 383,8 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в 174,8 млн долл.

Профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам января-марта 2015 года составил 1,086 млрд долл., что на 519 млн долл., или на 32,4%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 1,605 млрд долл.

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2014 года составил 3,884 млрд долл., в то время как за 2013 год баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 8,514 млрд долл.