У Гонтаревой установили спецтребования для системно важных банков

Об этом говорится в постановлении НБУ №312, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно документу, совет системно важного банка обязан уведомлять НБУ о конфликте интересов в отношении руководителей банка в течение трех рабочих дней со дня его выявления.

Также системно важный банк обязан сообщать НБУ об открытии производства по судебным делам, вынесение решений по которым может иметь значительное негативное влияние на репутацию банка и/или привести к потере активов в размере более 1%, в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующей информации.

Помимо этого, для системно важных банков установлены более жесткие нормативы ликвидности и кредитного риска, а также обязанность формировать буфер системной важности, исходя из общего объема риска.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк в декабре прошлого года признал системно важными для банковской системы 8 банков: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Проминвестбанк», «Сбербанк России».

По информации НБУ, определение системно важных банков будет осуществляться ежегодно по общему объему активов, обязательств юридических и физических лиц и системным взаимосвязям в банковской системе.

Регулятор пояснил, что определение банков как системных не означает обязательного участия государства в их капитале, но означает приоритетное право такого банка перед другими на получение поддержки государства при возникновении проблем с ликвидностью.

Впоследствии, в марте 2015 года, входящий в этот перечень «Дельта Банк» был признан неплатёжеспособным и в связи с негативным состоянием активов не получил поддержку государства.