Гривня на межбанке упала до 20,74 за доллар

В пятницу, 15 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,58/20,74.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,40/23,56, по отношению к российскому рублю – 0,4100/0,4140.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 20,6360 грн/долл., к этому часу была заключена 81 сделка на сумму 30,20 млн долл.