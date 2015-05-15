Гривня на межбанке упала до 20,74 за доллар
13:22, 15 мая 2015Финансы
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Евро на межбанковском рынке стоит 23,56 гривни.
REUTERS
В пятницу, 15 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 20,58/20,74.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,40/23,56, по отношению к российскому рублю – 0,4100/0,4140.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 20,6360 грн/долл., к этому часу была заключена 81 сделка на сумму 30,20 млн долл.
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