Нацбанк объявил о стабилизации валютного рынка и настроился на снижение инфляции

Национальный банк Украины уже стабилизировал валютный рынок с помощью административных мер и рыночных инструментов и намерен направить усилия на преодоление инфляции.

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на заявление замглавы НБУ Дмитрия Сологуба в ходе ежегодной встречи Европейского банка реконструкции и развития в Грузии.

Нацбанк сообщил, что в рамках собрания ЕБРР состоялась инвестиционная презентация Украины, в ходе которой выступили министр финансов Наталия Яресько, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус и замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Сейчас нам удалось стабилизировать валютный рынок с помощью административных мер и рыночных инструментов, однако высокие показатели инфляции остаются негативным фактором, поэтому именно на преодоление инфляции будут направлены усилия НБУ в ближайшее время», - сказал Сологуб, отметив, что главной целью регулятора является восстановление макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

Сологуб презентовал видение и дальнейшие действия НБУ, направленные на развитие экономики Украины в будущем, которые, в частности, предусматривают масштабную программу реформирования финансового сектора, переход к режиму инфляционного таргетирования, усиление независимости Национального банка и институциональной способности регулятора.

Также в ходе визита украинской делегации состоялся ряд встреч с представителями ЕБРР, Швейцарии, Великобритании, Грузии, на которых были рассмотрены возможности совместных проектов в финансовой сфере и двустороннего сотрудничества.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2015 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилась до 14% по сравнению с предыдущим месяцем, до 60,9% в годовом выражении.

С начала года, за январь-апрель, инфляция составила 37,1%.

По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%, в 2013 году - на 0,5%.

Кабинет министров Украины рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году: пессимистический с падением ВВП на 11,9% при инфляции 42,8%, и два более оптимистичных сценария с падением экономики в диапазоне от 5,5% до 8,6% при инфляции в диапазоне от 26,7% до 38,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует на 2015 год падение ВВП на 7,5% при инфляции 30%.