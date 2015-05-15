Экономика Украины в первом квартале упала на 17,6%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2014 года, с учетом сезонного фактора, ВВП страны в первом квартале снизился на 6,5%.

В конце апреля Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года составило 15% в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год, по сравнению с предыдущим годом, в постоянных ценах 2010 года без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

Рост дефлятора ВВП (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) в целом за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 14,8%.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Согласно прогнозам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет 7,5%. Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 5,5%.