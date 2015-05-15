Менеджеры четырех банков украли 6 миллиардов гривень от НБУ

Сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой раскрыли факты хищения менеджментом четырех украинских банков около 6 млрд грн средств рефинансирования Нацбанка.

Как сообщает пресс-центр СБУ, начата процедура ликвидации этих банков.

Наибольшую растрату средств НБУ в размере 4,3 млрд грн совершили служебные лица одного из этих банковских учреждений.

«Установлено, что должностные лица банков задействовали несколько мошеннических схем для хищения денег. В частности, вопреки условиям получения рефинансирования, менеджмент банковских учреждений для вывода денег кредитовал подконтрольные и фактически обанкротившиеся коммерческие структуры и скупал на деньги Нацбанка "мусорные" ценные бумаги. Злоумышленники также использовали махинации с залоговой недвижимостью, противоправно выводя ее из активов банков», - сообщили в пресс-центре СБУ.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию и начал процедуру ликвидации этих банков, поэтому все выплаты вкладчикам осуществляются за его счет.

Генпрокуратура по материалам СБУ по факту хищения денег в каждом из банков открыла уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.