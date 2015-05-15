Чехия заняла первое место в ЕС по темпам роста экономики

Чешская республика в первом квартале текущего года вышла на первое место в Евросоюзе по темпам роста экономики - по сравнению с последним кварталом прошлого года рост ВВП составил 2,8%, говорится в сообщении Центрального статистического управления республики (ЦСУ), сообщает Прайм.

Рост ВВП Чехии по сравнению с первым кварталом 2014 года составил 3,9%.

Экономист Чехословацкого торгового банка Петр Дуфек назвал темпы роста экономики Чехии "просто невероятными". Экономист Юникредит банка Павел Собишек заявил, что Чехия в межвартальном сравнении стала самой быстрорастущей экономикой среди стран-членов Евросоюза, а в годовом занимает второе место после Румынии.

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Главной причиной ускоренного развития чешской экономики в нынешнем году ЦСУ называет продолжающийся рост практически всех отраслей обрабатывающей промышленности, прежде всего, транспортных средств, станков и оборудования.

По мнению Собишека, большую роль в этом процессе сыграло и заметное оживление промышленности у главных партнеров Чехии среди стран Евросоюза, в первую очередь, в Германии.

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Экономический рост положительно отозвался и на рынке занятости в Чехии: безработица по сравнению с последним кварталом 2014 года упала на 0,7 процентного пункта, а в годовом сравнении - на 1,1 процентного пункта и составляет около 6,7%.