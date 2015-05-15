Отток капитала из России за неделю резко ускорился
15:48, 15 мая 2015Финансы
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Фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали за неделю отток капитала в размере $53 млн
REUTERS
Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 7 по 13 мая 2015 года отток капитала в размере $53 млн против $1,8 млн неделей ранее.
Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research, пишет ТАСС.
При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) с российского рынка акций за неделю ушло $45,9 млн против $300 тыс. неделей ранее.
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С начала 2015 года фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, привлекли $594,4 млн, а в страновом выражении приток с начала года составил $327 млн.
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