Отток капитала из России за неделю резко ускорился

Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 7 по 13 мая 2015 года отток капитала в размере $53 млн против $1,8 млн неделей ранее.

Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research, пишет ТАСС.

При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) с российского рынка акций за неделю ушло $45,9 млн против $300 тыс. неделей ранее.

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С начала 2015 года фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, привлекли $594,4 млн, а в страновом выражении приток с начала года составил $327 млн.