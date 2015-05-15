Неплатежеспособный банк «Киев» присоединят к государственному «Укргазбанку»

Антимонопольный комитет Украины разрешил присоединение активов и обязательств банка «Киев» к государственному «Укргазбанку», сообщается на сайте комитета.

«Предоставлено разрешение акционерному банку «Укргазбанк» на приобретение в собственность активов и обязательств ОАО «Акционерный коммерческий банк «Киев», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 24 февраля признал неплатежеспособным национализированный в 2009 году банк «Киев» для дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку».

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В результате Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию сроком на три месяца до 24 мая включительно и начал проведение инвентаризации, оценки и составления реестра активов и обязательств банка «Киев».