ВТО призвала Украину отменить дополнительный импортный сбор до конца года

Страны - члены Всемирной торговой организации на заседании в конце апреля призвали Украину отменить дополнительный импортный сбор в размере 5-10%, введенный в феврале, не позднее конца 2015 года.

Соответствующие данные содержатся в отчете об участии украинской делегации в заседании ВТО, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, украинская сторона совместно с представителем Международного валютного фонда представила реальную ситуацию в экономике страны, включая макроэкономические показатели и проблемы с платежным балансом.

При этом часть стран - членов ВТО отметила, что дополнительный импортный сбор создает дополнительную нагрузку на их экспортеров.

Следующее заседание ВТО по данному вопросу состоится 11 июня.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта заместитель министра финансов Елена Макеева отмечала, что правительство может принять решение о пересмотре дополнительного импортного сбора по ставкам 10% и 5%, действующего с февраля этого года, в ближайшее время.

Министр финансов Наталия Яресько в конце февраля сообщила, что правительство вводит временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

По ее словам, сбор не будет распространяться на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ и другие важные для украинской экономики и населения товары.