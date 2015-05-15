Гривня не удержалась и упала уже до 20,90 за доллар

В пятницу, 15 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,70/20,90, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,4860/23,7080, по отношению к российскому рублю – 0,4130/0,4170.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 20,6982 грн/долл., к этому часу было заключено 408 сделок на сумму 305,64 млн долл.

Как сообщал УНИАН, вчера котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,45/20,65.