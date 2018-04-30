Баланс недели: пике экономики, дефолт "Укрзализныци" и несговорчивые кредиторы

Минувшая неделя завершила череду праздников и заметно оживила традиционное информационное затишье начала мая. События, сформировавшие новостную картину прошедших рабочих дней, будут, несомненно, влиять на экономические реалии следующих недель и месяцев.

Главным экономическим индикатором стал показатель падения экономики страны в первом квартале. По данным Госстата, падение ускорилось до 17,6% с 14,8% в четвертом квартале прошлого года. Столь резкий спад оказался ожидаемым в связи с ограничениями энергопотребления для многих промышленных предприятий и спасением энергосистемы страны в условиях войны. Нацбанк еще в апреле прогнозировал падение ВВП по итогам 1 квартала на уровне не менее 15%.

Однако какими бы очевидными не были причины падения ВВП, не менее очевидно и то, что правительству и парламенту пора выводить страну из затяжного экономического пике. Время работает против Украины, для которой переломным периодом станет июнь-июль – время для первых «проблесков» стабилизации и задела будущего экономического роста. Если экономические задачи не будут решены, для страны неизбежны не только громкие отставки и производственный крах, но и уход единственных финансовых союзников, еще готовых вести с нами переговоры.

Очередной их раунд начался на минувшей неделе: в Киев прибыли эксперты ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда. Специалисты МВФ приехали во вторник, и будут находиться в Украине вплоть до приезда оценочной миссии, которую ожидают 29-30 мая. Оценочная миссия сделает ряд заявлений и подготовит доклад о ходе выполнения программы сотрудничества между Украиной и Фондом, утвержденной в марте текущего года. Доклад рассмотрит Совет директоров МВФ и решит судьбу второго транша для Украины объемом 1,7 млрд долл.

Но эти деньги ни для МВФ, ни для Украины – не самоцель. Ключевое условие положительного решения Фонда напрямую связано с ходом переговоров по реструктуризации части государственного долга. Достичь компромисса крайне важно – и для Украины, пытающейся реструктуризировать 23 млрд долл долгов, и для кредиторов, опасающихся так называемой долговой стрижки или списания части долга, и для МВФ, который требует от нашей страны долговой устойчивости и снижения риска суверенного дефолта.

Как подчеркнул на минувшей неделе глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс, Фонд следит за ходом переговоров, хотя и не вдается в их детали.

«Но крайне важно, чтобы Украина достигла компромисса по долговым операциям до первого пересмотра программы – к заседанию Совета директоров Фонда, запланированному на июнь», - сказал Райс.

На повышенных тонах

В то же время, стало понятно, что долговые переговоры зашли в тупик. На минувшей неделе Минфин заявил, что кредиторы упорно не идут на сближение, хотя украинская сторона ведет свою работу прозрачно и ответственно.

По словам министра финансов Натальи Яресько, комитет кредиторов, который возглавляет американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, никак не отреагировал на предложения Киева и отказывается вести «конструктивный диалог». При этом британская газета Financial Times отметила, что, по ее данным, комитет кредиторов по-прежнему не приемлет позиции Киева о единственном разрешении долговой проблемы в виде списания долга. «Кредиторы ждут альтернативного решения, вплоть до пролонгации будущих долговых платежей», - отметило издание, подчеркнув, что официальных комментариев кредиторы пока не давали.

Очередной призыв к держателям украинских бондов озвучил премьер-министр Арсений Яценюк. Выступая в парламенте, он подчеркнул: «Правительство твердо в своей позиции о необходимости завершения переговоров о реструктуризации внешних долгов страны. Страна в состоянии войны, мы потеряли 20% экономики, мы обратились к кредиторам о порядке реструктуризации. И мы просим, и обращаемся, и настаиваем на том, чтобы внешние кредиторы поняли текущую ситуацию и приняли предложение Украины, которое является шагом кредиторов по помощи Украине. Пришло время кредиторам помочь Украине».

Премьер и глава Минфина ожидают в ближайшие дни ответа на этот призыв.

Дефолт «на пути»

Что будет, если кредиторы останутся непоколебимыми, догадаться не трудно. Пробный шар в сторону суверенного дефолта бросила на минувшей неделе Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», часть бумаг которой также входит в пакет по реструктуризации госдолга.

«Мы сообщили нашим кредиторам о наступлении технического дефолта по определенным долговым обязательствам «Укрзализныци» и о начале переговорного процесса по внутреннему долгу, а также сообщили внутренним и внешним кредиторам о направлениях и объемах реструктуризации, которую «Укрзализныця» планирует провести в 2015 году», - заявил исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк.

Он пояснил, что корпоративной реструктуризации подлежат 32 млрд грн долгов «Укрзализныци» при общем объеме долга компании в 37,5 млрд грн. При этом в эту сумму не входят долги госхолдинга перед ЕБРР и Эксимбанком Кореи. Сроки на проведение всех необходимых долговых переговоров крайне сжатые – два месяца.

Мининфраструктуры, как управляющее «Укрзализныцей» ведомство, уже заявило о всесторонней поддержке железных дорог. «Наряду с проведением реструктуризации долговых обязательств «Укрзализныця» продолжит двигаться по пути реформ, акционирования и централизации управления уже в устойчивом и постоянном режиме», - отметили в министерстве.

Свою лепту в процесс стабилизации ситуации внес и Минфин. В Министерстве финансов заверили, что «технический дефолт «Укрзализныци» свидетельствует о серьезности ситуации в компании, но не повлияет на ее обязательства перед государственными «Укрэксимбанком» и «Ощадбанком». «Этот дефолт демонстрирует макроэкономические вызовы, стоящие перед Украиной, и доказывает потребность в успешном достижении соглашения относительно долговой операции», - подчеркнули в Минфине.

Неутешительная статистика

Определенный негатив в общую экономическую картину минувшей недели внесли и озвученные инвесторами макропрогнозы. В частности, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил показатель падения экономики нашей страны по итогам 2015 года до 7,5%. При этом еще в январе ЕБРР прогнозировал падение на уровне 5%. Основными факторами негативной динамики, по данным банка, станут дестабилизация в восточных областях, жесткая экономическая политика, скачки тарифов на энергию, сокращение объемов кредитования и обесценивание национальной валюты.

Пессимистичен и МВФ, который также на минувшей неделе подтвердил прогноз падения экономики Украины на 5,5%. Но при этом Фонд вернулся к оптимистическому прогнозу инфляции в Украине по итогам года - декабрь к декабрю 26,7%, хотя еще месяц назад аналитики Фонда оценивали рост цен в 33,5% по итогам 2015 года.

С оценками инвесторов согласны и эксперты. В частности, в комментарии УНИАН экономисты, в том числе из Нацбанка, отметили, что рост цен по итогам апреля (на уровне 61% к апрелю 2014 года) во многом обусловлен резким ростом цен на газ для населения. Но поскольку подорожание топлива в дальнейшем будет поэтапным, то это позволит стабилизировать ценовую ситуацию и не приведет к новым инфляционным скачкам.

Другое дело, что факторов для начала роста экономики в целом, увы, пока немного. На минувшей неделе Минагропрод США выдал прогноз урожая зерновых в Украине в 2015 году на уровне 55 млн тонн. Это - значительный объем, но он меньше рекордных показателей валового сбора 2013 и 2014 годов – 61-63 млн тонн, позволивших Украине войти в пятерку мировых лидеров по экспорту зерновых и растительного масла.

Впрочем, в украинском Минагропроде цифру американских коллег признавать не спешат. «Я считаю, что 55 миллионов – это довольно заниженная цифра, которая немного не соответствует тому, что уже высеяно», - прокомментировал ситуацию министр Алексей Павленко.

И снова «Газпром»

Еще одним громким событием минувшей недели стало заявление Антимонопольного комитета Украины о начале антидемпингового расследования в отношении российского газового монополиста «Газпрома». Своими действиями «Газпром» фактически лишил Украину возможности торговать газом на своих западных границах, а европейских партнеров – использовать газораспределительные мощности Европы для наращивания реверса топлива в Украину. Все это противоречит основным нормам антимонопольного законодательства Украины и ЕС, и поэтому премьер Яценюк поручил руководству АМКУ осуществить соответствующие процедуры.

Правда, поручение было озвучено еще месяц назад, но у комитета «руки дошли» до него только после майских праздников. И.о. главы АМКУ Николай Бараш объяснил «задержку» бюрократическими проволочками. «Такой документ (распоряжение Кабмина - УНИАН) поступил на минувшей неделе, - сказал Бараш. - Мы начинаем (расследование - УНИАН)».

О «Газпроме» на минувшей неделе вспомнил и сам премьер. Выступая в пятницу в парламенте, он снова обратил внимание на то, что Украина не сбрасывает со счетов дело против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже и не рассматривает российский холдинг в качестве главного поставщика газа в Украину.

«Мы пошли в Стокгольмский арбитражный суд. Мы подали против России несколько исков, и мы требуем от российского «Газпрома» возмещения в пользу Украины 16 млрд долл. США. Также мы требуем от российского «Газпрома» пересмотра транзитного газового контракта, который является убыточным для Украины, - сказал Яценюк. - Я понимаю, что Россия хочет разложить для нас ловушки, чтобы мы отказались от европейского газа, который иногда по цене может быть на несколько процентов выше, и чтобы мы перешли исключительно на российский ресурс, а потом, в самый сложный момент для Украины, сказать: «Покупаете 100% газа по той цене, которую мы будем вам диктовать». Мы не повторим ошибку, которая была сделана несколько лет назад».

Яценюк добавил, что Украина намерена закупать у России не более 50% от необходимого стране объема импортного газа.

ЕС и Канада открывают торговые двери

Главными положительными новостями минувшей недели стали успехи Украины на торговом поприще. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе заседания украинско-американского бизнес-совета заверил иностранных партнеров в том, что Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом заработает в полном объеме с 1 января 2016 года. И никакие попытки России затянуть торговые переговоры «не сработают».

«Я вернулся из Брюсселя, где провел множество встреч и торговых переговоров. Наши европейские партнеры едины в том, что Зона свободной торговли должна заработать с 1 января 2016 года, несмотря на все заявления России и попытки отложить процесс либерализации торговли», - сказал Абромавичус.

А днем позже в Украину прибыла делегация Канады, задачей которой стала подготовка переговорного процесса по соглашению о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Комментируя перспективы торгового договора, премьер Яценюк отметил, что Киев и Оттава начали «новую страницу отношений». «Надеюсь, что переговоры будут продвигаться в направлении подписания соглашения», - сказал Яценюк.

Кроме того, на минувшей неделе определилась еще одно место проведения инвест-конференции по Украине. Теперь наряду с Берлином и Вашингтоном свои инвествозможности украинцы представят в Париже. Соответствующие договоренности были достигнуты на переговорах правительственной делегации с руководством Франции. Украина рассчитывает привлечь французский капитал в финансовый сектор, энергетику, сельское хозяйство и фармацевтику.

Таким был экономический итог минувшей недели. Предстоящие семь дней будут интересны рядом статистических показателей от Госстата, а также развитием событий в переговорном процессе по реструктуризации госдолга. Украина свои позиции уже озвучила. Дело за кредиторами.

Олеся Сафронова(УНИАН)