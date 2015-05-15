Украинцы с начала года задекларировали 44,5 миллиарда гривень доходов

С начала текущего года граждане Украины подали 523 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, и общая сумма задекларированного дохода за указанный период составила 44,5 млрд грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированного украинцами дохода выросла на 1,5 млрд грн, или на 3,5%.

По данным ГФС, активнее всех декларировали свои доходы жители Запорожской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей. Большая часть полученных доходов - 13,4 млрд грн, составляют доходы, полученные в виде заработной платы; доходы, полученные украинцами в наследство или в качестве подарков, составили 8,1 млрд грн, другие доходы – 12,5 млрд грн.

Также сообщается, что сумма налога на доходы физических лиц, самостоятельно определенных гражданами к уплате в госбюджет, составила 1 млрд грн, что на 111 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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При этом, по данным ГФС, почти 87 тыс. граждан воспользовались правом на получение налоговой скидки. Задекларированная сумма налога на доходы физических лиц, подлежащей возврату, составляет 71,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, декларационная кампания началась в Украине 1 января и длилась до 1 мая.

В 2014 году объем задекларированных доходов граждан, полученных в 2013 году, составил 37,5 млрд грн.