Прямые иностранные инвестиции в Украину из-за падения гривни снизились на 10%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2015 года составил 41,067 млрд долл., что на 4,652 млрд долл., или на 10,18%, меньше показателя на начало года на уровне 45,719 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

По оценкам ведомства, снижение объема инвестиций преимущественно обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 4,730 млрд долл., в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 223 млн долл. при одновременном поступлении 345,5 млн долл. новых инвестиций.

Напомним, в первом квартале по сравнению с началом года по официальному курсу Национального банка Украины гривня обесценилась по отношению к доллару США на 48,7% – до уровня 23,45 грн/долл. на 1 апреля 2015 года.

По данным Госстата, инвестиции поступали из 133 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр – 11,684 млрд долл., Германия – 5,421 млрд долл., Нидерланды – 4,958 млрд долл., Австрия – 2,265 млрд долл., Российская Федерация – 2,199 млрд долл., Великобритания – 1,897 млрд долл., Британские Виргинские Острова – 1,846 млрд долл., Франция – 1,511 млрд долл., Швейцария – 1,352 млрд долл. и Италия - 945,5 млн долл.

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Большая часть инвестиций приходится на украинскую промышленность – 13,153 млрд долл. или 32% прямых инвестиций, а также на учреждения финансовой и страховой деятельности – 10,236 млрд долл. или 24,9%, предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 5,520 млрд долл. или 13,4%, организации по работе с недвижимостью – 3,482 млрд долл. или 8,5%, научные и технические организации – 2,288 млрд долл. или 5,6%.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговым инструментам) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 апреля составила 8,084 млрд долл., общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, - 49,150 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 апреля составил 6,263 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС – 6,007 млрд долл. или 95,9% общего объема. Прямые инвестиции из Украины поступали в 46 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (92,9%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом на конец первого квартала составили 222 млн долл., общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,485 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2014 год, без учета оккупированного Крыма, за счет девальвации гривни снизился на 19,5% – до 45,916 млрд долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.