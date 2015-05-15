Российская экономика за три месяца упала на 1,9%

Российская экономика сократилась в первом квартале 2015 года на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на предварительную оценку Росстата.

По оценке Минэкономразвития, в первом квартале 2015 года ВВП сократился на 2,2 процента под влиянием спада в строительстве, обрабатывающих производствах, розничной торговле.

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Минэкономики прогнозирует спад экономики РФ во втором квартале 2015 года в 2-3 процента в годовом выражении, а по итогам года ждет ее снижения на 2,8 процента.