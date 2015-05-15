Российская экономика за три месяца упала на 1,9%
20:00, 15 мая 2015Финансы
3435
Экономика РФ продолжает страдать из-за "мудрой" политики Путина.
ВВП России показал отрицательный результат / Фото УНИАН
Российская экономика сократилась в первом квартале 2015 года на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на предварительную оценку Росстата.
По оценке Минэкономразвития, в первом квартале 2015 года ВВП сократился на 2,2 процента под влиянием спада в строительстве, обрабатывающих производствах, розничной торговле.
Читайте такжеРезервный фонд России за месяц потерял $700 миллионов
Минэкономики прогнозирует спад экономики РФ во втором квартале 2015 года в 2-3 процента в годовом выражении, а по итогам года ждет ее снижения на 2,8 процента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter