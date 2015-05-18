Яресько: переговоры о реструктуризации долга проходят сложнее, чем ожидалось

Об этом министр финансов Украины Наталья Яресько заявила в интервью немецкому изданию Handelsblatt, которое выйдет из печати в понедельник, передает Радио Свобода

Наталия Яресько призвала кредиторов Украины как можно скорее достичь компромисса по этому вопросу. Министр исключила вероятность того, что переговоры могут провалиться, и подчеркнула: «Национальное банкротство не является опцией".

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Украина рассчитывает на реструктуризацию 23 миллиардов долларов внешнего долга. Правительство стремится сделать это до июня, когда Международный валютный фонд планирует обсудить предоставление Украине второго транша кредитной программы.

Украинская сторона обвиняет крупнейших кредиторов в затягивании переговоров, те утверждают, что Киев не хочет принять их условия.