Товарооборот Украины с Россией за квартал упал на 63%

Товарооборот Украины с Российской Федерацией в I квартале 2015 года снизился на 63%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, экспорт украинских товаров в Россию упал на 61,3%, - до 1,04 млрд долл., против 2,7 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Импорт товаров из РФ сократился на 63,9%, - до 1,4 млрд долл.

Тем не менее, Россия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины - на нее пришлось 11,1% экспортных поставок и 16% импорта. Следующим по значимости экспортным рынком для Украины является Турция - 7,4% экспорта, а импортными рынками - Китай и Германия, на которые пришлось 11,6% и 11,5%, соответственно.

Импорт российских товаров, по информации Госстата, в I квартале 2015 года превысил экспорт товаров в РФ на 27,9%.

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Как сообщал УНИАН, товарооборот Украины с Россией по итогам 2014 года упал на 43%, что объясняется жесткой внешней политикой Москвы, а также общим падением российской экономики как таковой.