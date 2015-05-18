Яресько рассказала о стабилизации и переходе к экономическому росту

Украинское правительство после пяти месяцев работы достигло макроэкономической и финансовой стабилизации в стране и имеет возможность перейти к мерам для стимулирования экономического роста, которые включают меры для возврата внутренних и внешних инвестиций, сказала министр финансов Украины Наталия Яресько в ходе ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Грузии.

Министр сообщила, что в ходе собрания ЕБРР презентовала международным партнерам проведенные украинскими властями реформы в энергетическом секторе, антикоррупционные меры и трансформацию в фискальной и банковской сферах.

«Мы пять месяцев поработали над макроэкономической и финансовой стабилизацией, и таким образом остановили волатильность гривни, значительный отток депозитов, существенно снизили фискальный дефицит по сравнению с 2014 годом. Это как база финансовой стабильности, которую мы должны преобразовать в экономический рост. Наша цель в 2016 году вернуться к положительному росту в экономике, и в ближайшее время нужно делать все возможное для возврата инвестиций, как внутренних так и внешних», - заявила Яресько в видеокомментарии, размещенном на странице Министерства финансов в социальной сети Facebook.

По словам министра, меры по возврату инвесторов включают существенную дерегуляцию, чтобы улучшить и упростить условия ведения бизнеса, а также улучшение налоговой политики и реформирование государственных предприятий, поскольку они неэффективные и не пополняют бюджет страны.

«Наш опыт с лицензией по 3G показывает, что стратегические инвесторы все равно заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. На базе нашего договора о торговой ассоциации с Европейским Союзом Украина становится платформой, где все инвесторы из любой страны могут принимать участие и занимать ведущие позиции по экспорту на европейский рынок, принимая во внимание девальвацию нашей валюты, что дает уровень конкурентоспособности, которого нет у других. То есть, наша задача – перейти от стабильности финансовой системы к росту», - добавила Яресько.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года составило 17,6%, по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора - 6,5%.

В целом за 2014 год, по сравнению с предыдущим годом, в постоянных ценах 2010 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ВВП страны снизился на 6,8%.

Инфляция в Украине в марте 2015 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО, по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 10,8%, в годовом выражении - до 45,8%.

По итогам 2014 года (декабрь к декабрю) потребительские цены в Украине выросли на 24,9%.

В течение 2014 года по сравнению с началом года по официальному курсу Национального банка Украины гривня обесценилась по отношению к доллару США в 2 раза, в первом квартале – еще на 48,7%, до уровня 23,45 грн/долл. на 1 апреля 2015 года.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Согласно прогнозам Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет 7,5%. Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 5,5%.