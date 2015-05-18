Сегодня Украина подпишет соглашение о кредитных гарантиях США на $1 миллиард

Сегодня, 18 мая, в 17.00, состоится официальная церемония подписания cоглашения о предоставлении кредитных гарантий между правительствами Украины и США на 1 млрд долл., сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, от правительства Украины соглашение будет подписывать министр финансов Наталия Яресько, от правительства США - посол США Джеффри Пайетт и директор миссии USAID Джед Бартон.

Подписание состоится в здании Кабинета министров на ул. Грушевского, после подписания предусмотрено совместное заявление участников для СМИ.

Ранее министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина намерена осуществить выпуск евробондов на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в середине или в конце мая.

В целом США намерены выделить Украине 2 млрд долл. кредитных гарантий.

Наряду с переговорами о частичной реструктуризации еврооблигаций Украины, выпуск бумаг под гарантии США является частью общей программы поддержки нашей страны со стороны иностранных партнеров, в рамках которой Украина может получить порядка 40 млрд долл. поддержки в ближайшие 4 года.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл.

Министр финансов США Джейкоб Лью заявлял, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Предоставление государственных гарантий от правительства США стало не первым подобным шагом в отношении Украины. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США уже принимали решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Летом 2014 года Украина разместила суверенные бонды под гарантии правительства США на 1 млрд долл.