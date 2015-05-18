Гривня вернулась к падению – на межбанке уже 22,45 за доллар

В понедельник, 18 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,75/22,05, сообщает «УкрДилинг».

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,75/25,10, по отношению к российскому рублю – 0,4434/0,4496.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 21,6690 грн/долл., к этому часу было заключено 17 сделок на сумму 12,12 млн долл.

По состоянию на 12:38 гривня упала уже до 22,10/22,45 за доллар.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 20,70/20,90 .

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 23,4860/23,7080, по отношению к российскому рублю – 0,4130/0,4170.