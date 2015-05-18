Кабмин причислил ряд европейских стран к офшорам

Кабинет министров обновил перечень стран, торговые операции с которыми подлежат налоговому контролю.

Как отмечается в правительственном распоряжении №449, опубликованном на веб-портале Кабмина, перечень включает более 70 государств.

Помимо островных стран-офшоров, в него также вошли ряд европейских стран - Австрия, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Ирландия, Испанские Канарские острова, Кипр, Косово, Лихтенштейн, Люкмсембург, Македония, Мальта, Молдова, автономный регион Мадейра (Португалия), Сан-Марино, Черногория, Швейцария. Страны Ближнего Востока и Азии – Катар, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, особый район Китая Гонконг, особый район Китая Макао, Марокко, ОАЭ, Сингапур. Республики Кавказа и Средней Азии – Грузия, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан. Страны Африки – Либерия, Ливан, Лесото, Судан, а также Южной Америки – Панама, Парагвай и Ямайка.

Как подчеркивается в распоряжении Кабмина, перечень сформирован исходя из специальных критериев, применимых к каждой стране. В их числе - сниженная, по сравнению с украинской, ставка налога на прибыль (на 5% и более), отсутствие на государственном уровне информации о структуре собственников юридических лиц – торговых партнеров Украины, отсутствие договоров об обмене информацией между Украиной и указанными странами.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-марта 2015 года составил 383,8 млн долл. против дефицита в 174,8 млн долл. за аналогичный период прошлого года. В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 32,9% - до 9,424 млрд долл., импорт - на 36,5%, до 9,040 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,04 (в январе-феврале 2014 года – 0,99). Внешнеторговые операции в первом квартале проводились со 198 странами.